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Архив - Луганская область

Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением

18.01.2017 10:40
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Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением

Главарь сепаратистов так называемой «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий уехал в Москву и не отвечает на звонки своего ближайшего окружения. Об этом сегодня, 17 января сообщают собственные источники «Восточного фарватера» в Луганске, близкие в так называемым «властям» самопровозглашенной «ЛНР».

 Немного ранее Плотницкий начал активно обналичивать деньги.

Также существует определенный конфликт между главарем «ЛНР» и главным сепаратистским ресурсом «республики», который контролируется Москвой – в данный момент из-за публикации «псевдо-заявлений» Плотницкого «Луганскинфоцентр» проверяет так называемая «Прокуратура ЛНР». Главный редактор «ЛИЦ» сейчас находится в Крыму.

Сепаратистское издание «Луганскинфоцентр» 13 января в 14.30 написало, что «Глава ЛНР поддержал председателя Совета министров Республики», а уже через 45 минут – в 15.15 на сайте главаря боевиков появилось заявление с опровержением данной информации.

Как сообщает источник «Восточного фарватера», «Луганскинфоцентр» полностью контролируется Москвой и местные сотрудники выполняют роль технических работников, самостоятельно журналисты публикуют информацию о погоде и мелких местных событиях.

Ранее Плотницкий рассказал о дальнейших переговорах с Савченко и Захарченко.

 Источник farwater.net

 



Теги: Донбасс, Москва, Луганская область, Плотницкий
 
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