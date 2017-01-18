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Украина и «ЛНР» умалчивают, кто в итоге оплатил задолженность «республики» по воде
В Луганской области впервые за время военного конфликта неподконтрольная территория оплатила поставку «украинской» воды. Но кто это сделал, до сих пор неизвестно. Согласно Минским договоренностям, поставлять воду и получать оплату из неподконтрольных районов должно было специально созданное украинское предприятие «Источник новой жизни». Но 10,5 млн грн, начисленные «Попаснянскому районному водоканалу» в начале января, были оплачены совсем другой компанией. Подробностей оплаты не раскрывают ни украинская сторона, ни «ЛНР», передает «Радио Свобода».
«В расчетах за воду принимает участие предприятие, зарегистрированное на подконтрольной Украине территории, все операции совершаются исключительно в рамках украинского правового поля», – только лишь уточнила Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы.
Поступление 10,5 млн грн на счет «Попаснянского райводоканала» подтвердил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Сурай. Он отметил, что эта сумма – практически третья часть от задолженности, которая образовалась с конца августа 2016 года, когда был подписан договор о поставках воды.
Согласно договору, покупать воду у «Попаснянского райводоканала», поставлять ее на неподконтрольную территорию и принимать оттуда оплату должно предприятие «Источник новой жизни». Но 10,5 млн грн были оплачены совсем другой компанией. Назвать это предприятие Виталий Сурай не смог, но подчеркнул, что оплата произошла в рамках договора о поставках воды.
«Сейчас не могу сказать название. Это общество с ограниченной ответственностью. Они частично взяли на себя долг предприятия "Источник новой жизни" и оплатили сумму в 10,5 млн грн. Мы говорим о том, что эта плата пошла с "той" стороны. Какая разница? Воду отпустили же на "ту" сторону. Это же в рамках этого контракта пришла оплата, значит, пришла с той стороны», – рассказал Виталий Сурай.
Каким именно образом происходит оплата поставок воды, точно не говорят и в «ЛНР». На одной из пресс-конференций ее лидер Игорь Плотницкий заявил, что вопрос оплаты в принципе решен, и они готовы расплачиваться.
«Если стоит вопрос, и мы действительно потребляем воду – а мы действительно ее пока потребляем с той [украинской] территории, – мы готовы ее оплачивать, тем более, что у нас есть возможности этой оплаты», – заявил Плотницкий.
Он рассказал и о способах оплаты. По его словам, в Луганске за электроэнергию (которая используется при поставке воды) готовы расплачиваться углем.
Но по словам коммунальщиков, если даже «ЛНР» полностью погасят задолженность, сформировавшуюся с момента подписания договора, то проблема не решится. Ведь действие договора начинается с конца августа прошлого года. А кто оплатит поставки воды, которые производились до этого в течение полутора лет, пока неизвестно. По словам Виталия Сурая, об этом в Минске еще не договорились.
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, вода, Луганская область, ЛНР, оплата
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