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СБУ задержала «чиновницу ЛНР», которая приехала оформлять украинскую пенсию (ВИДЕО)
На пункте пропуска Меловое Луганской области сотрудники СБУ задержали псевдопереселенку, которая пыталась попасть на подконтрольные Украине территории для оформления пенсии, сообщает пресс-центр СБ Украины.
Как установили оперативники спецслужбы, женщина постоянно проживает в Луганске, после начала боевых действий в 2014 году устроилась старшим помощником начальника пенсионного отдела одного из бандформирований террористической организации «ЛНР».
В 2016 году она уволилась со «службы», оформила пенсию от псевдореспублики и попыталась оформить также украинскую пенсию, имея целью вернуться на временно оккупированные территории.
Во время общения с сотрудниками СБУ женщина отрицала оккупацию Луганской области боевиками т.н. «ЛНР», однако подчеркивала, что она является гражданкой Украины.
Следственные действия продолжаются.
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, СБУ, чиновник, задержание, ЛНР
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