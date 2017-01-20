СБУ задержала «чиновницу ЛНР», которая приехала оформлять украинскую пенсию (ВИДЕО)

20.01.2017 16:10

На пункте пропуска Меловое Луганской области сотрудники СБУ задержали псевдопереселенку, которая пыталась попасть на подконтрольные Украине территории для оформления пенсии, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Как установили оперативники спецслужбы, женщина постоянно проживает в Луганске, после начала боевых действий в 2014 году устроилась старшим помощником начальника пенсионного отдела одного из бандформирований террористической организации «ЛНР».

В 2016 году она уволилась со «службы», оформила пенсию от псевдореспублики и попыталась оформить также украинскую пенсию, имея целью вернуться на временно оккупированные территории.

Во время общения с сотрудниками СБУ женщина отрицала оккупацию Луганской области боевиками т.н. «ЛНР», однако подчеркивала, что она является гражданкой Украины.

Следственные действия продолжаются.