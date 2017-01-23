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Архив - Луганская область

На Луганщине не прекращаются обстрелы. Четыре села накрывало минометами и гранатометами – штаб АТО

23.01.2017 19:25
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Боевики вели огонь по селу Троицкое Луганской области из минометов калибра 82-мм.
Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.
Также известно, что из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов также велся огонь по Крымскому, Новозвановке и Новоалександровке.
Всего в зоне конфликта на Донбассе по состоянию на 18.00 зафиксировано 22 обстрела. Один украинский солдат получил ранение.
Источник: ostro.org


Теги: Донбасс, Луганская область, обстрелы
 
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