Главная / Новости / Луганская область / На Луганщине не прекращаются обстрелы. Четыре села накрывало минометами и гранатометами – штаб АТО
Последние новости раздела
- Возвращение Донбасса: что делать с минами18:02
- Порошенко создал специальную воздушную зону над "ДНР" и "ЛНР"15:38
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе15:23
- Тука розповів, чому Кремль скорочує фінансування "Л/ДНР"12:10
- Ситуация в зоне АТО: под обстрелом населенные пункты и позиции ВСУ09:38
- Украина поменяет Донбасс на Крым12:30
- Порошенко заявил, что раскидываться территориями нецелесообразно11:40
- Силы АТО добыли ценный боевой трофей10:30
- За сутки боевики обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса10:10
- Хуг призвал стороны прекратить обстрелы населенных пунктов09:30
На Луганщине не прекращаются обстрелы. Четыре села накрывало минометами и гранатометами – штаб АТО
23.01.2017 19:25
Боевики вели огонь по селу Троицкое Луганской области из минометов калибра 82-мм.
Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.
Также известно, что из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов также велся огонь по Крымскому, Новозвановке и Новоалександровке.
Всего в зоне конфликта на Донбассе по состоянию на 18.00 зафиксировано 22 обстрела. Один украинский солдат получил ранение.
Источник: ostro.org
Теги: Донбасс, Луганская область, обстрелы
Читайте также:
- На Луганщине не прекращаются обстрелы. Четыре села накрывало минометами и гранатометами – штаб АТО19:25
- От боевиков сбежала кухарка. ВИДЕО18:30
- Возвращение Донбасса: что делать с минами18:02
- Обнищавший боевик из РФ не выдержал жизни в "ДНР"17:38
- В «ДНР» заявляют о прибытии в зону АТО британских наемников17:02
- Порошенко создал специальную воздушную зону над "ДНР" и "ЛНР"15:38
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе15:23
- ВСУ заняли новые позиции на Донбассе12:25
- Тука розповів, чому Кремль скорочує фінансування "Л/ДНР"12:10
- ОБСЕ: Донбассу грозит химическое загрязнение11:23
- Промышленность Украины вышла из четырёхлетнего кризиса19:15
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Генпрокуратура назвала дату нового допроса Януковича18:45
- От боевиков сбежала кухарка. ВИДЕО18:30
- Шведский политик подал в отставку из-за Трампа18:15
- Возвращение Донбасса: что делать с минами18:02
- Экс-министр ЖКХ: Не спешите платить за коммуналку17:49
- Обнищавший боевик из РФ не выдержал жизни в "ДНР"17:38
- В войне Путина с Украиной открылся новый фронт 17:25
- Лечение украинцев за рубежом: чиновники готовят сюрприз17:15
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Как выбрать хороший сыр - несколько признаков качественного продукта (ВИДЕО)11:43
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- "Люди остались на оккупированной территории и не имеют морального права предъявлять претензии по выплате пенсий Украине" - цинизм высказывания народного избранника зашкаливает
- На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы
- Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Украина начинает реализацию плана деоккупации Донбасса - министр
- Как украинцы «купили» Трампа
- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт