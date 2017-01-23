На Луганщине не прекращаются обстрелы. Четыре села накрывало минометами и гранатометами – штаб АТО

23.01.2017 19:25

Боевики вели огонь по селу Троицкое Луганской области из минометов калибра 82-мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

Также известно, что из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов также велся огонь по Крымскому, Новозвановке и Новоалександровке.

Всего в зоне конфликта на Донбассе по состоянию на 18.00 зафиксировано 22 обстрела. Один украинский солдат получил ранение.