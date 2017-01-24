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На Луганщине на границе с Россией обнаружили схрон с боеприпасами(ФОТО)
В Луганской области в 500 м от российской границы сотрудники полиции совместно с СБУ обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как сказано в сообщении, из тайника в заброшенном поселке Ветрогон Беловодского района изъяли гранатометы, тротиловые шашки и артиллерийские снаряды.
Согласно информации, полученной правоохранителями, боеприпасы предназначались для совершения теракта на территории района.
Всего из тайника было изъято РПГ-26; РПГ-18; тротиловые шашки весом по 400 г и 200 г, артиллерийские снаряды различного калибра. Смертоносную находку обезвредили на месте.
По факту находки данные внесены в ЕРДР и квалифицированы по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к подготовке тайника.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, граница, Луганская область, боеприпасы, тайник
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