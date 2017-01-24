На Луганщине на границе с Россией обнаружили схрон с боеприпасами(ФОТО)

24.01.2017 19:54

В Луганской области в 500 м от российской границы сотрудники полиции совместно с СБУ обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как сказано в сообщении, из тайника в заброшенном поселке Ветрогон Беловодского района изъяли гранатометы, тротиловые шашки и артиллерийские снаряды.

Согласно информации, полученной правоохранителями, боеприпасы предназначались для совершения теракта на территории района.

Всего из тайника было изъято РПГ-26; РПГ-18; тротиловые шашки весом по 400 г и 200 г, артиллерийские снаряды различного калибра. Смертоносную находку обезвредили на месте.

По факту находки данные внесены в ЕРДР и квалифицированы по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к подготовке тайника.