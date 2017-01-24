Сегодня днем под обстрел попала Кадиевка, боевики обвинили ВСУ (ФОТО)

24.01.2017 22:14

Сегодня днем жилые районы оккупированного Стаханова Луганской области попали под обстрел, в результате чего получили повреждения жилые дома.

В «генпрокуратуре ЛНР» отметили: «Приблизительно в 14.00 киевские силовики обстреляли жилые дома в Стаханове. Повреждены дома по улице Якира, 15 и улице Тверская, 24. На данный момент на месте происшествия работает группа следственного отдела следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР по городу Стаханову».