В результате обстрелов в Кировске на Луганщине погиб шахтер, повреждены дома

24.01.2017 13:28

В результате обстрела Кировска (подконтролен незаконной организации "ЛНР") в ночь с 23 на 24 января по дороге на работу от ранения осколками погиб рабочий шахты "Бежановская". Об этом сообщили в оккупационной администрации города, пишет сайт "Новости Донбасса".

Кроме того, как сообщает подконтрольный группировке сайт ЛИЦ, в результате обстрела зафиксировано повреждение стекол 60 окон в травматологии, гинекологии, хирургии – в стационарных отделениях центральной городской больницы.



Также отмечается, что на расположенных рядом улицах Шахтерской, Петровского зафиксировано повреждение домов частного сектора. Во дворах поврежден шифер на кровле, забор.



На место происшествия прибыли наблюдатели ОБСЕ.