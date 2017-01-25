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Блокпост ветеранов АТО на Луганщине пытались прорвать
25.01.2017 18:43
Блокаду железнодорожной магистрали Луганск - Лисичанск - Попасная, которую начали ветераны антитеррористической операции (АТО) в рамках торговой блокады оккупированных районов Донбасса, попытались прорвать. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от партии "Самопомощь" Семен Семенченко, передает 112.ua.
"Грузовой состав несмотря на все предупреждения пытается таранить блокпост с ветеранами и народными депутатами Украины", - заявил парламентарий.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Луганская область, железнодорожный вокзал, прорыв, блокпост, ветераны
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