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Блокпост ветеранов АТО на Луганщине пытались прорвать

25.01.2017 18:43
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Блокпост ветеранов АТО на Луганщине пытались прорвать

Блокаду железнодорожной магистрали Луганск - Лисичанск - Попасная, которую начали ветераны антитеррористической операции (АТО) в рамках торговой блокады оккупированных районов Донбасса, попытались прорвать. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от партии "Самопомощь" Семен Семенченко, передает 112.ua.

"Грузовой состав несмотря на все предупреждения пытается таранить блокпост с ветеранами и народными депутатами Украины", - заявил парламентарий. 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Луганская область, железнодорожный вокзал, прорыв, блокпост, ветераны
 
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