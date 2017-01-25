Блокпост ветеранов АТО на Луганщине пытались прорвать

25.01.2017 18:43

Блокаду железнодорожной магистрали Луганск - Лисичанск - Попасная, которую начали ветераны антитеррористической операции (АТО) в рамках торговой блокады оккупированных районов Донбасса, попытались прорвать. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от партии "Самопомощь" Семен Семенченко, передает 112.ua.

"Грузовой состав несмотря на все предупреждения пытается таранить блокпост с ветеранами и народными депутатами Украины", - заявил парламентарий.