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Главрь "ЛНР" Плотницкий в борьбе с российскими кураторами намерен отстоять свою самостоятельность

25.01.2017 17:32
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Главрь "ЛНР" Плотницкий в борьбе с российскими кураторами намерен отстоять свою самостоятельность

Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий не желает согласовывать с российскими кураторами собственные поездки в Москву и считает себя полностью независимой фигурой.

Источники в СБУ утверждают, что такие действия Плотницкого привели к конфликту между главарем боевиков и заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым.

Сообщается, что причиной конфликта послужило нежелание руководства сепаратистского сайта "ЛИЦ" подчиняться Плотницкому, а выполнять только прямые указания Назарова, включая и публикование информационных статей в невыгодном для Плотницкого ракурсе и без согласования с ним.

Как результат, Плотницкий в одностороннем порядке отключил офис сайта "Луганский информационный центр" от тепло- и газо- снабжения, сообщают сепаратистские интернет-ресурсы.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, борьба, ЛНР, Плотницкий, куратор
 
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