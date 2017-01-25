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На блокпосту в Станице Луганской боевики "ЛНР" отбирают у людей продукты животного происхождения, якобы из-за боязни эпидемии
Боевики террористической организации "ЛНР" на блокпосту в Станице Луганской забирают сумки местных жителей, в которых находятся продукты питания: мясо, яйца, сало, запугивая их заразиться африканской чумой. Об этом сообщили местные жители, пишет news.liga.net.
Они уточнили, что речь идет не только о свинине, но и о курятине.
"Аргументы, что куриное филе не имеет никакого отношение к свиньям, как понимаете, для них ничего не значит, говорят либо выбрасывайте, либо отдавайте по-хорошему", - сказал луганчанин Сергей.
По его словам, многие отдают свои продукты не террористам, а тем, кто пересекает линию разграничения в обратном направлении - из оккупированного Луганска в сторону Станицы Луганской.
"Из-за этого издевательства, ты можешь простоять в очереди около трех часов, ничего не скажешь, у них оружие", - добавил Сергей.
Он отметил, что многие луганчане специально пересекают линию разграничения в Станицу Луганскую с целью купить именно украинские продукты, которые в 1,5-2 раза дешевле.
"Есть российские продукты невозможно, это настоящая резина, да и цены, правда, кусаются", - сказал он.
Луганчанин добавил, что несколько дней назад террористы специально разместили объявление на своем блокпосту, что из якобы неблагонадежных районов Украины провозить продукты питания в ОРЛО запрещается.
"Неблагонадежные у них - это Сватово, Северодонецк", - уточнил он.
18 января в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей поступило сообщение о том, что в Сватовском районе Луганской области в домашнем хозяйстве выявлен факт заболевания африканской чумой трех голов свиней.
Фото: news.liga.net/
Теги: Донбасс, житейская история, продукты, блокпост, ЛНР, боевики, Станица Луганская
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