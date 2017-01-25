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В зоне проведения АТО обнаружен серьезный тайник с боеприпасами (ФОТО)
25.01.2017 10:52
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в районе проведения антитеррористической операции хранилище с большим количеством взрывчатки и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Тайник был обустроен на территории фермерского хозяйства в селе Ветреник Беловодского района Луганской области. Правоохранители изъяли из схрона тротиловые шашки общим весом почти восемь килограммов, пять гранатометов РПГ-26 и РПГ-18 и три снаряда калибра 30 мм.
Задокументированные материалы сотрудники СБУ передали в соответствующие инстанции Национальной полиции для открытия производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Фото: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
Теги: Донбасс, СБУ, боеприпасы, АТО, тайник
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