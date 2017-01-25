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Вчера в больницу оккупированной Кадиевки массово завезли раненых боевиков, граждан РФ отправили в Луганск
25.01.2017 13:03
В оккупированную Кадиевку ( бывший Стаханов) доставили большую партию тяжело раненых боевиков. Об этом на своей странице в социальной сети написал блогер Александр Чернов.
«Все плановые операции отменены: работают над 15+ полудохлыми орками!» — написал он. По словам блогера, боевики были доставлены в больницу около суток назад.
Среди раненых есть и граждане России — их везут в другие лечебные учреждения. «В #Луганск увозят лишь граждан #РФ!» — добавил Чернов.
(Орфография и стилистика автора полностью сохранены).
Фото: dpchas.com.ua/
Теги: Донбасс, Кадзуки Накадзима, больница, ранения, боевики, блогер
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