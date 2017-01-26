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Пораничники на Луганщине поймали украинца с тушей мяса на санях
26.01.2017 14:58
Украинца, который пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу, задержали пограничники на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Так, пограничный наряд отдела "Красная Таловка" Луганского погранотряда перехватил нарушителя за несколько метров от государственной границы, неподалеку от села Золотаревка. Мужчина тянул на санях тушу мяса.
На задержанного составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП, дело направлено в суд. Товар будет передан в Государственную фискальную службу.
Источник: ostro.org
Теги: Донбасс, Луганская область, пограничники
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