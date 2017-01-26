Пораничники на Луганщине поймали украинца с тушей мяса на санях

26.01.2017 14:58

Украинца, который пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу, задержали пограничники на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, пограничный наряд отдела "Красная Таловка" Луганского погранотряда перехватил нарушителя за несколько метров от государственной границы, неподалеку от села Золотаревка. Мужчина тянул на санях тушу мяса.