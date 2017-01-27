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Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия
Бывшие участники АТО, которые принимают участие в блокаде железнодорожных путей на Луганщине, заявили о том, что готовы пропускать эшелоны с углем только в том случае, если будет подписан меморандум, в основе которого будет товарная блокада Донбасса. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил экс-командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский, передает «Информатор».
Он пояснил, что целью блокады железнодорожных путей является освобождение всех и прекращение финансирования террористических организаций.
«Мы демонстративно перекрыли проезд на железной дороге. Нас поразила безответственность органов, которые отвечали за пересечение линии разделения, по факту линии фронта. По этом ветке ежедневно проходило от 7-ми до 12-ти эшелонов. Эти вагоны досматривались восемью пограничниками на перегоне «Светланово». Из средств досмотра у пограничников есть только щуп, одна площадка и одна собака. Поэтому ничего удивительного в том, что на территорию Украины идет поток контрабанды», — подчеркнул Виногродский.
Экс-комбат также сказал, что в ходе переговоров с руководством администрации Луганской области была достигнута договоренность о пропуске угля из оккупированной территории при определенных условиях.
«Мы провели переговоры с администрацией области и вот наше требование. Мы готовы пропускать уголь, если это будет именно уголь, если будет усилен контроль за тем, что находится в вагонах, если будет достигнута договоренность и будет подписан меморандум, что проходит только уголь, а все остальное снимается», — подчеркнул Анатолий Виногродский.
Кроме того, он добавил, что Украине уже давно было пора позаботится о том, чтобы перевести две теплоэлектростанции на уголь другой марки. Для этого, по мнению экс-комбата, необходимо порядка 120 млн грн.
«Для того чтобы перевести две ТЭЦ на уголь другой марки, нужно порядка 120 млн грн. Для перевода всех теплоэлектростанций — 1 млрд. грн», — резюмировал он.
В завершении спикер сказал, что участники блокады уверены, что сейчас речь идет о «госизмене, начиная от президента и ниже».
«Нас пытаются подвести к капитуляции. Для них война закончилась, идет торговля. Меня, как гражданина Украины, это не устраивает», — отметил спикер.
Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявили члены добровольческих батальонов «Донбасс» и «Айдар». Как утверждают организаторы блокады, их цель - освободить украинских военнопленных путем остановки контрабанды больших грузов через линию разграничения.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения, где бывшие участники АТО и народные депутаты поводят акцию протеста.
Фото: informator.media/
Теги: Донбасс, Луганская область, блокада, железнодорожный вокзал, ЛНР
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