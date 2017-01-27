"Чтобы отвлечь внимание общества, кто-то обнулил Болотова" - Тука прокомментировал смерть экс-лидера "ЛНР"

27.01.2017 19:25

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал внезапную смерть экс-главаря «ЛНР» Валерия Болотова.

На своей странице в соцсети Тука отметил: "Далась вам та "семенківа блокада". Аби відволікти увагу суспільства, хтось обнулив Болотова".

При этом чиновник предложил представителям СМИ провести «расследование» смерти экс-главаря боевиков. Также он подчеркнул: «Экспертов» можно не менять».