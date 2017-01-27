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Архив - Луганская область

На луганском направлении боевики перебросили около десяти "Акаций"

27.01.2017 13:16
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На луганском направлении боевики перебросили около десяти "Акаций"

Группа "ИС" фиксирует переброску самоходной артиллерии оккупантов в район юго-западнее Луганска (н.п.Лутугино). Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В частности, со стороны н.п. Белое партиями по 2-3 единицы было переброшено порядка 10 ед. 152-мм САУ 2С3 "Акация", а также 3 ед. БТР-80 и 3 Камаза (не исключено, одна из гсабатр из состава частей "2-го АК ЛНР" переброшена на учения в район "Лутугинских лагерей", поскольку дальнейшей переброски не зафиксировано)", - сообщает координатор.


Фото: megaobzor.com/

Теги: Донбасс, Луганск, боевики, академик, военная техника
 
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