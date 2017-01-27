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Ночью луганская Брянка подверглась мощному обстрелу, перебит газопровод, выбиты окна в домах

27.01.2017 08:42
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Ночью луганская Брянка подверглась мощному обстрелу, перебит газопровод, выбиты окна в домах

Боевики, стрелявшие из Брянки (временно оккупированная территория Луганской области) спровоцировали ВСУ на ответный огонь. Об этом пишут местные жители в социальных сетях, передает "ДонПресс".

Город был обстрелян, и в результате в нем разрушены многие жилые дома, часть квартир осталась без остекления.

«#Брянка 0:30Л — есть прилеты по городу, люди возмущаются, что боевики вызвали ответку на город», — пишут горожане.

«Нечего  ополчению стрелять из города», — также отмечают пользователи.

Некоторые горожане предполагают, что обстрел совершили сами боевики. «Не факт что сами по себе стрельнули для устрашения укропом», — отметил комментатор.

«В Брянке как-то не очень, несколько домов без стекол, а на улице -20», — сообщают местные жители.

«Прилеты в Брянку, в некоторых домах повылетали окна, перебита газовая труба в садике», — пишут очевидцы.

(Орфография и стилистика цитат полностью сохранены).


Фото: www.06239.com.uа

Теги: Донбасс, Брянск, Луганская область, боевики, обстрелы
 
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