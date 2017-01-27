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Архив - Луганская область

Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"

27.01.2017 18:51
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Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"

Семья умершего по неизвестным обстоятельствам экс-главаря «ЛНР» Валерия Болотова спешно покидает оккупированные боевиками территории. Об этом на своей странице в социальной сети пишет блогер Александр Чернов.

«#Стаханов многочисленная родня #Болотов бегут из #ЛНР», — написал он.

По его словам, родные подозревают, что Болотов умер не естественной смертью. «Шелест:"Он хотел вернуться в #Луганск! Плотницкий и #Москва убили! На инфаркт спишут!»», — добавил Чернов.

Этой же версии придерживаются и пользователи социальных сетей: они считают, что с Болотовым расправились нынешние главари «ЛНР» по указке России.

(Орфография и стилистика автора полностью сохранены).


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, смерть, родственник, паника, территория, ЛНР, Болотов
 
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