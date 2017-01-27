Умер экс-главарь "ЛНР" Болотов

27.01.2017 17:51

Умер экс-главарь боевиков "ЛНР" Валерий Болотов, об этом сообщил один из лидеров боевиков "ДНР" Александр Бородай, ссылаясь на информацию, полученную от близких умершего, сообщает "РБК".

Бородай сказал РБК, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. Источник РБК, близкий к Болотову, подтвердил смерть "экс-главы ЛНР" в пятницу, 27 января. По информации РБК, причины смерти Болотова выясняются.



«Болотов был первым руководителем Луганской народной республики и являлся членом Союза добровольцев Донбасса. «Как глава союза выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, — сказал РБК экс-премьер непризнанной Донецкой народной республики. — Не могу сказать, что близко его знал в период событий 2014 года, но тем не менее это был человек, который внес значительный вклад в первую стадию становления ЛНР».



Бородай заявил, что от имени Союза добровольцев Донбасса предложит властям ЛНР увековечить память первого лидера непризнанной республики, поставив памятник.





