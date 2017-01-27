Железнодорожная блокада на Луганщине: полиция усилила охрану в районе станции "Светланово"

27.01.2017 16:25

Полиция Луганской области усилила меры по охране участников блокады железнодорожных путей в районе станции "Светланово". Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила спикер ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.

"Акция протеста продолжается. Пока что, по сравнению со прошедшим днем, ничего не изменилось. Сотрудники полиции обеспечивают охрану порядка, чтобы не произошло никаких инцидентов. Меры безопасности со стороны сотрудников полиции на месте проведения акции усилены", - заявила Татьяна Погукай.

Как сообщает корреспондент телеканала "112 Украина" Игорь Меделян, вчера, после длительного затишья, начались обстрелы со стороны боевиков. "Они нанесли удар, в частности из тяжелого вооружения, по позициям украинских военных, которые находятся как раз неподалеку", - рассказал он.

Также корреспондент отметил, что, по словам заместителя мэра города Золотое, которое находится возле заблокированного участка, у населения появились опасения. "Опасаются, что боевики могут начать обстрел в качестве мести за то, что участок заблокирован", - заявил Игорь Меделян.

Сами участники акции считают блокирование путей в районе станции "Светланово" лишь началом. "Подобные акции они планируют осуществлять по всей линии разграничения. Сначала они хотят заблокировать другие железнодорожные перегоны, которые ведут на оккупированную территорию, а потом начать блокирование автодорог", - рассказал он.

Вместе с тем, по информации облуправления полиции, количество участников акции уменьшилось до 10-12 человек.

"Вчера в 16:00 два депутата Верховной Рады прибыли на станцию "Светланово", где они встретились с начальником и сотрудниками станции. Они выразили намерение разместить их группы в здании железнодорожной станции. Но около шести вечера они выехали с территории станции, и сегодня там они не появлялись", - прокомментировала Татьяна Погукай.

Напомним, 26 января ветераны АТО в рамках торговой блокады оккупированных территорий заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области.