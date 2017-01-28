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Российские офицеры приказывают боевикам на Донбассе обстреливать жилые кварталы городов - разведка
28.01.2017 16:24
Террористы "ЛНР" из числа местных жителей сообщают о приказах российских офицеров обстреливать жилые кварталы городов и передовые позиции своего полка, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"Военнослужащие 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ из числа местных жителей подают анонимные заявления к "МГБ", в которых сообщают о преступных приказах офицеров ВС РФ относительно артиллерийских и минометных обстрелов жилых районов и передовых позиций подразделений 2 АК", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.
Фото: fakty.ictv.ua/
Теги: Донбасс, россияне, жилет, ЛНР, обстрелы
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