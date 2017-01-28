Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Российские офицеры приказывают боевикам на Донбассе обстреливать жилые кварталы городов - разведка

28.01.2017 16:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российские офицеры приказывают боевикам на Донбассе обстреливать жилые кварталы городов - разведка

Террористы "ЛНР" из числа местных жителей сообщают о приказах российских офицеров обстреливать жилые кварталы городов и передовые позиции своего полка, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Военнослужащие 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ из числа местных жителей подают анонимные заявления к "МГБ", в которых сообщают о преступных приказах офицеров ВС РФ относительно артиллерийских и минометных обстрелов жилых районов и передовых позиций подразделений 2 АК", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.


Фото: fakty.ictv.ua/

Теги: Донбасс, россияне, жилет, ЛНР, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх