Российские офицеры приказывают боевикам на Донбассе обстреливать жилые кварталы городов - разведка

28.01.2017 16:24

Террористы "ЛНР" из числа местных жителей сообщают о приказах российских офицеров обстреливать жилые кварталы городов и передовые позиции своего полка, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Военнослужащие 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ из числа местных жителей подают анонимные заявления к "МГБ", в которых сообщают о преступных приказах офицеров ВС РФ относительно артиллерийских и минометных обстрелов жилых районов и передовых позиций подразделений 2 АК", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.



