Семенченко заявил о "внезапной пропаже" рельс в километре от редута блокадников на Луганщине (Фото)

30.01.2017 13:42

Неизвестные демонтировали рельсы в километре от расположения редута участников торговой блокады "ЛДНР" в Луганской области. Об этом в Facebook написал нардеп Семен Семенченко.

"Ребята сообщают, что в километре от них, в районе "серой зоны" неизвестные демонтировали рельсы. Очевидно местные патриоты Украины устали ждать пока закончится война и они решили прекратить финансирование оккупантов чтобы приблизить ее окончание. Хотя может быть и провокация. Других версий у меня нет. В любом случае по этой линии уже никто никуда не едет", - написал Семенченко.