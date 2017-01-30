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Семенченко заявил о "внезапной пропаже" рельс в километре от редута блокадников на Луганщине (Фото)

30.01.2017 13:42
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Семенченко заявил о "внезапной пропаже" рельс в километре от редута блокадников на Луганщине (Фото)
Неизвестные демонтировали рельсы в километре от расположения редута участников торговой блокады "ЛДНР" в Луганской области. Об этом в Facebook написал нардеп Семен Семенченко.
"Ребята сообщают, что в километре от них, в районе "серой зоны" неизвестные демонтировали рельсы. Очевидно местные патриоты Украины устали ждать пока закончится война и они решили прекратить финансирование оккупантов чтобы приблизить ее окончание. Хотя может быть и провокация. Других версий у меня нет. В любом случае по этой линии уже никто никуда не едет", - написал Семенченко.
Напомним, 26 января второй пункт блокады финансирования торговли с неподконтрольными территориями открыт на станции Светланово в Луганской области. 
"Это станция Светланово. Новый редут находится всего в нескольких километрах от линии соприкосновения с российскими оккупантами. Поэтому большую часть времени тратим на инженерное оборудование местности. Продолжение следует", - сказано в сообщении штаба блокады в Facebook
Источник:  ostro.org


Теги: Донбасс, железная дорога, пропажа, Семенченко
 
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