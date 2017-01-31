- Блокада Донбасса приведет к серьезным последствием для всей Украины - чиновник министерства по оккупированным территориям13:50
- В России атаман Козицын собирает казаков для похода на Донбасс13:28
- Отравление Болотова: кафе "Ветерок" стал баром "Красная машина", но последствия одинаковые12:49
- На блокпостах Донбасса скопилось более 700 автомобилей: огромные очереди в "Марьинке" и "Майорске"08:54
- Басурин сообщил о значительных потерях ВСУ за последние двое суток08:48
- Порошенко и Меркель обсудили выполнения "Минска" и пути привлечения США к урегулированию ситуации на Донбассе08:03
- Ситуация на донбасском фронте обострилась: боевики за минувшие сутки 71 раз открывали огонь, у ВСУ есть погибшие и раненые07:26
- Миллионы гривен «чиновников ЛДНР» обнаружены в банках Украины17:58
- Семенченко заявил о "внезапной пропаже" рельс в километре от редута блокадников на Луганщине (Фото)13:42
- Расчленение болгаркой и доносы: неспокойно в рядах боевиков09:24
Отравление Болотова: кафе "Ветерок" стал баром "Красная машина", но последствия одинаковые
Супруга первого главы Луганской Народной Республики Елена Болотова заявила сотрудникам правоохранительных органов, что её муж скончался вскоре после того, как выпил чашку кофе в одном из столичных баров во время деловой встречи.
По её словам, накануне смерти Валерий Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА. Когда экс-глава ЛНР вернулся после этой встречи домой, через некоторое время он пожаловался жене, что ему стало плохо.
— Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?", — рассказала супруга Болотова. — На следующий день он остался дома, сказал, что отлежится...
Елена была очень встревожена состоянием мужа и пошла в поликлинику, чтобы прикрепить его к медицинскому учреждению. Вернувшись домой, она обнаружила Валерия уже в бессознательном состоянии и тут же вызвала бригаду скорой помощи, но к моменту приезда медиков Болотов уже был мёртв.
— Он на свое здоровье особо никогда не жаловался, и мы никогда не обращались в медицинское учреждение ни здесь, ни там, — говорит Елена. — Только иногда он говорил, что сердце покалывает... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили.
Тело экс-главы ЛНР было направлено на экспертизу в судебный морг. Результаты будут известны только через месяц. В справке, выданной жене, указано, что причины смерти устанавливаются.
Напомним, в апреле 2014 года Валерия Болотова избрали врио народного губернатора Луганской области. Это произошло во время народного схода жителей Луганска. Спустя четыре месяца он ушёл в отставку после того, как его ранили. На посту главы ЛНР Болотова сменил Игорь Плотницкий.
Фото: vesti-ukr.com/
Теги: Донбасс, отравление, кафе, смерть, Болотов
- На сегодня запланировано специальное заседание ОБСЕ, посвященное ситуации в Авдеевке14:06
- Блокада Донбасса приведет к серьезным последствием для всей Украины - чиновник министерства по оккупированным территориям13:50
- Ситуация в Авдеевке : на 12:45 "режим тишины" российскими военными не обеспечен13:43
- Порошенко собирает Военный кабинет СНБО по ситуации в Авдеевке13:42
- В России атаман Козицын собирает казаков для похода на Донбасс13:28
- В прифронтовой Красногоровке из-за обстрелов боевиков поврежден дом13:12
- "Мегакомандир" "Сомали" Гиви намерен пустить в бой свой последний резерв13:01
- Отравление Болотова: кафе "Ветерок" стал баром "Красная машина", но последствия одинаковые12:49
- "Нужно чуть включить голову, и совесть, если есть" - даже боевик Ходаковский возмущен обстрелами из жилых кварталов Донецка12:35
- В Донецкой области из-за обстрелов без электроснабжения остались 28 населенных пунктов, энергетики ожидают "зеленый коридор" для ремонта12:16
- На сегодня запланировано специальное заседание ОБСЕ, посвященное ситуации в Авдеевке14:06
- Блокада Донбасса приведет к серьезным последствием для всей Украины - чиновник министерства по оккупированным территориям13:50
- Ситуация в Авдеевке : на 12:45 "режим тишины" российскими военными не обеспечен13:43
- Порошенко собирает Военный кабинет СНБО по ситуации в Авдеевке13:42
- Датский ветрогенератор установил мировой рекорд выработки электроэнергии13:35
- В России атаман Козицын собирает казаков для похода на Донбасс13:28
- Судьи, народные депутаты - кто в нищей Украине получает пенсии больше 10 тысяч гривен13:19
- В прифронтовой Красногоровке из-за обстрелов боевиков поврежден дом13:12
- "Мегакомандир" "Сомали" Гиви намерен пустить в бой свой последний резерв13:01
- Отравление Болотова: кафе "Ветерок" стал баром "Красная машина", но последствия одинаковые12:49
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Что нужно знать о группе крови
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- Блокада Донбасса: украинские силовики намерены разблокировать железнодорожные ветки на Луганщине штурмом
- Закрепились в районе ДФС, выровняли Светлодарскую дугу и подошли вплотную к Калиново - все в рамках "Минска-1"
- Выборочная железнодорожная блокада: груженные составы идут в "ДНР" (ФОТО)