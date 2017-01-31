Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Отравление Болотова: кафе "Ветерок" стал баром "Красная машина", но последствия одинаковые

31.01.2017 12:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Отравление Болотова: кафе "Ветерок" стал баром "Красная машина", но последствия одинаковые
По словам Елены Болотовой, её супруг почувствовал себя плохо после встречи с двумя мужчинами в кафе "Красная машина", пишет life.ru.

Супруга первого главы Луганской Народной Республики Елена Болотова заявила сотрудникам правоохранительных органов, что её муж скончался вскоре после того, как выпил чашку кофе в одном из столичных баров во время деловой встречи. 

По её словам, накануне смерти Валерий Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА. Когда экс-глава ЛНР вернулся после этой встречи домой, через некоторое время он пожаловался жене, что ему стало плохо.

— Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?", — рассказала супруга Болотова. — На следующий день он остался дома, сказал, что отлежится...

Елена была очень встревожена состоянием мужа и пошла в поликлинику, чтобы прикрепить его к медицинскому учреждению. Вернувшись домой, она обнаружила Валерия уже в бессознательном состоянии и тут же вызвала бригаду скорой помощи, но к моменту приезда медиков Болотов уже был мёртв.

— Он на свое здоровье особо никогда не жаловался, и мы никогда не обращались в медицинское учреждение ни здесь, ни там, — говорит Елена. — Только иногда он говорил, что сердце покалывает... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили.

Тело экс-главы ЛНР было направлено на экспертизу в судебный морг. Результаты будут известны только через месяц. В справке, выданной жене, указано, что причины смерти устанавливаются.

Напомним, в апреле 2014 года Валерия Болотова избрали врио народного губернатора Луганской области. Это произошло во время народного схода жителей Луганска. Спустя четыре месяца он ушёл в отставку после того, как его ранили. На посту главы ЛНР Болотова сменил Игорь Плотницкий. 


Фото: vesti-ukr.com/

Теги: Донбасс, отравление, кафе, смерть, Болотов
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх