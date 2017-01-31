Отравление Болотова: кафе "Ветерок" стал баром "Красная машина", но последствия одинаковые

Супруга первого главы Луганской Народной Республики Елена Болотова заявила сотрудникам правоохранительных органов, что её муж скончался вскоре после того, как выпил чашку кофе в одном из столичных баров во время деловой встречи.

По её словам, накануне смерти Валерий Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА. Когда экс-глава ЛНР вернулся после этой встречи домой, через некоторое время он пожаловался жене, что ему стало плохо.

— Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?", — рассказала супруга Болотова. — На следующий день он остался дома, сказал, что отлежится...

Елена была очень встревожена состоянием мужа и пошла в поликлинику, чтобы прикрепить его к медицинскому учреждению. Вернувшись домой, она обнаружила Валерия уже в бессознательном состоянии и тут же вызвала бригаду скорой помощи, но к моменту приезда медиков Болотов уже был мёртв.

— Он на свое здоровье особо никогда не жаловался, и мы никогда не обращались в медицинское учреждение ни здесь, ни там, — говорит Елена. — Только иногда он говорил, что сердце покалывает... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили.

Тело экс-главы ЛНР было направлено на экспертизу в судебный морг. Результаты будут известны только через месяц. В справке, выданной жене, указано, что причины смерти устанавливаются.

Напомним, в апреле 2014 года Валерия Болотова избрали врио народного губернатора Луганской области. Это произошло во время народного схода жителей Луганска. Спустя четыре месяца он ушёл в отставку после того, как его ранили. На посту главы ЛНР Болотова сменил Игорь Плотницкий.