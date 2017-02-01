На Луганщине две школы попали под обстрел боевиков

01.02.2017 11:23

Вчера в течение дня по направлению села Сокольники (территория временно подконтрольная боевикам НВФ незаконной организации «ЛНР») боевики из 120-мм миномета обстреливали село Трехизбенку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.



«В результате обстрела были повреждены 20 окон Трехизбенской общеобразовательной школы, расположенной по адресу: ул. Щорса, 2, крыша жилого дома № 14 по ул. Пархоменко и сельскохозяйственные сооружения, расположенные во дворе дома № 29 по ул. Пархоменко», - говорится в сообщени.



Кроме того, по данным начальника отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяны Погукай, сегодня в пять утра боевики обстреляли поселок Врубовка Попаснянского района.



«В результате обстрелов есть разрушения частных домов, здания школы. Более подробнее о последствиях обстрелов напишу чуть позже, после возвращения с места происшествия», - отметила она.