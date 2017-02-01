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На Луганщине две школы попали под обстрел боевиков
Вчера в течение дня по направлению села Сокольники (территория временно подконтрольная боевикам НВФ незаконной организации «ЛНР») боевики из 120-мм миномета обстреливали село Трехизбенку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
«В результате обстрела были повреждены 20 окон Трехизбенской общеобразовательной школы, расположенной по адресу: ул. Щорса, 2, крыша жилого дома № 14 по ул. Пархоменко и сельскохозяйственные сооружения, расположенные во дворе дома № 29 по ул. Пархоменко», - говорится в сообщени.
Кроме того, по данным начальника отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяны Погукай, сегодня в пять утра боевики обстреляли поселок Врубовка Попаснянского района.
«В результате обстрелов есть разрушения частных домов, здания школы. Более подробнее о последствиях обстрелов напишу чуть позже, после возвращения с места происшествия», - отметила она.
Фото: podrobnosti.ua/
Теги: Донбасс, Луганская область, обстрел, боевики, школы
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