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По просьбе боевиков в Дебальцево прибыли военные Нацгвардии РФ для наведения порядка
Противозаконные действия оккупационных российских войск, а также подконтрольных им так называемых местных администраций «ДНР» и «ЛНР» приводят к росту недовольства среди населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в "Фейсбуке".
С целью предотвращения возможных проявлений неповиновения и проведения массовых акций протеста, оккупанты усиливают административно-полицейский режим на подконтрольных им территориях. В частности, в район г.Дебальцево для поддержания правопорядка по просьбе руководства «ЛНР» российское командование перебросило дополнительно 120 военнослужащих национальной гвардии РФ, прибывших на Донбасс 12 января.
Фото: korrespondent.net/
Теги: Донбасс, военные, прослушивание, ЛНР, боевики
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