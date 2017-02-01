По просьбе боевиков в Дебальцево прибыли военные Нацгвардии РФ для наведения порядка

Противозаконные действия оккупационных российских войск, а также подконтрольных им так называемых местных администраций «ДНР» и «ЛНР» приводят к росту недовольства среди населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в "Фейсбуке".

С целью предотвращения возможных проявлений неповиновения и проведения массовых акций протеста, оккупанты усиливают административно-полицейский режим на подконтрольных им территориях. В частности, в район г.Дебальцево для поддержания правопорядка по просьбе руководства «ЛНР» российское командование перебросило дополнительно 120 военнослужащих национальной гвардии РФ, прибывших на Донбасс 12 января.