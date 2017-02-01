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Продолжение железнодорожной блокады приведет к остановке всех ТЭС и ТЭЦ в Донбассе
Блокада поставок угля антрацитовой группы приведет к остановке всех работающих на угле ТЭЦ и ТЭС в регионе. Об этом заявил заместитель главы Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко на внеочередном заседании Общественного совета, сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.
По его словам, в случае продолжения блокады, все работающие на антраците ТЭС и ТЭЦ в регионе будут поочередно полностью остановлены. "А замещение мощностей силами АЭС возможно лишь на первом этапе в течении первых двух недель", - отметил Клименко. Он подчеркнул, что уже 5 февраля может произойти отключение Славянской ТЭС, которые могут быть восполнены мощностями АЭС. Но уже 27 февраля может остановиться Луганская ТЭС, в результате чего на севере Луганской области будет прекращены поставки электроэнергии", - сообщил он.
Как сообщают в ЛОВГА, запасы антрацита на ТЭЦ, в целом, составляют 80 тысяч тонн. Средний уровень запаса также соответствует уровню 20 суток работы. Однако наиболее короткий срок поставки угля антрацитовой группы из ЮАР возможно не раньше середины апреля.
Также отмечается, что прогноз погоды на февраль свидетельствует о продолжении морозной погоды, что предусматривает поддержку уровня сожжения угля для обеспечения теплом местных жителей.
Фото: telegraf.com.ua/
Теги: Донбасс, Луганская область, остановка, блокада, ТЭЦ, ТЭС
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