Убитый главный "милиционер ЛНР" мог быть заменой Плотницкому

04.02.2017 21:19

Убитый в Луганске начальник "Народной милиции ЛНР" Олег Анащенко был одной из наиболее влиятельных и весомых фигур в иерархии пророссийских террористов на востоке Украины. Об этом рассказал в своем Facebook журналист Юрий Бутусов. По его словам, Анащенко ликвидировали "свои".

"По своему влиянию среди силовиков "ЛНР" в настоящее время с Анащенко соперничал только начальник "Министерства государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник. При участии Пасечника происходили все резонансные ликвидации боевиков в "ЛНР", которые совершают российские спецслужбы силами наемников, таких как ЧВК "Вагнер", – отметил Бутусов.

По его словам, теперь в руководстве "ЛНР" осталось только две самостоятельных влияющих на силовиков фигуры, имеющих самостоятельные контакты с российскими "кураторами" – это Плотницкий и Пасечник.

"И что-то подсказывает, что разборки бандитов в Луганске будут продолжаться, пока кто-то из них не доберется до своего соперника", – подчеркнул журналист. Анащенко мог быть одним из наиболее вероятных кандидатов для замещения Плотницкого, но "уже не станет", добавил Бутусов.