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В центре оккупированного Луганска взорван автомобиль (ВИДЕО)

04.02.2017 08:39
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В центре оккупированного Луганска взорван автомобиль (ВИДЕО)

Сегодня утром около 08:00 в центре оккупированного Луганска внезапно прогремел взрыв. Как отмечают очевидцы, взорвался автомобиль Toyota.

Источник в «силовых структурах» сообщил: «Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota».

Однако, на данный момент не известно, кому принадлежал внедорожник и есть ли пострадавшие в результате инцидента, пишет "ДонПресс".


Фото: https://donpress.com/

Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, автомобиль
 
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