В центре оккупированного Луганска взорван автомобиль (ВИДЕО)

04.02.2017 08:39

Сегодня утром около 08:00 в центре оккупированного Луганска внезапно прогремел взрыв. Как отмечают очевидцы, взорвался автомобиль Toyota.

Источник в «силовых структурах» сообщил: «Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota».

Однако, на данный момент не известно, кому принадлежал внедорожник и есть ли пострадавшие в результате инцидента, пишет "ДонПресс".