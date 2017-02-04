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Архив - Луганская область

В Луганске взорвали главного милиционера "ЛНР" (ВИДЕО)

04.02.2017 09:02
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В Луганске взорвали главного милиционера "ЛНР" (ВИДЕО)

Начальник управления так называемой «Народной милиции» боевиков «ЛНР» полковник Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе «Народной милиции», передает inforesist.org.

Взрыв автомобиля, в котором находился Анащенко, произошел сегодня утром на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный.

В машине погиб еще один человек, личность которого на данный момент не известна.


Фото: https://inforesist.org/

Теги: Донбасс, Луганск, милиция, взрыв, начальник
 
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