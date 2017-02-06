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ГУР МОУ: в среде боевиков "лнр" обострились суицидальные настроения
06.02.2017 14:55
Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, ухудшение морально-психологического состояния военнослужащих 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ приводит к росту числа случаев суицида.
5 февраля с.г. в н.п.Хрустальный повесился военнослужащий 7 отдельной мотострелковой бригады - Нарджигитов Шакур Куземкинович, 1963 г.р.
Ранее группа "ИС" сообщала, что РФ пригнала на Донбасс толпу пропагандистов - чтобы лгать о действиях ВСУ.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, суицид, ЛНР, боевики
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