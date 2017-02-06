В ОБСЕ рассказали о "странной" группе боевиков в районе оккупированного Калиново

06.02.2017 15:18

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели около 12 вооруженных членов "ЛНР" и следы от передвижения транспортных средств на гусеничном ходу в районе подконтрольного "ЛНР" поселка Калиново. Об этом сказано в отчете мониторинговой миссии.

Наблюдатели отметили необычное поведение членов "ЛНР" в Калиновом, в частности, они пытались скрыться от СММ и одновременно продолжали следить с расстояния за перемещением наблюдателей.

Также вблизи Калиново наблюдатели видели грузовик "Урал" с 12-18 вооруженными мужчинами на борту. СММ отметила, что мужчины были одеты в белую камуфляжную форму. Патруль СММ видел, как грузовик выезжал из центра населенного пункта.

Напомним, ранее, 3 февраля на позиции "ЛНР" вблизи Калиново вооруженный мужчина направил дуло автомата (типа АК) в сторону наблюдателей ОБСЕ. Вскоре после этого члены патруля миссии услышали выстрел и оставили этот район.