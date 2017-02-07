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Архив - Луганская область

На Луганщине задержали фуру с контрабандными грецкими орехами

07.02.2017 21:54
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На Луганщине задержали фуру с контрабандными грецкими орехами

Во вторник, 7 февраля, в Луганской области на одном из блокпостов задержали фуру с 19 тоннами контрабандных орехов. Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Луганской области.

"Полицейские остановили для проверки автомобиль "Volvo fn 12" с регистрационными номерами Винницкой области, который двигался в сторону границы с РФ. При осмотре содержимого прицепа правоохранители обнаружили чищеные грецкие орехи весом 19 тонн в картонных коробках без соответствующей маркировки. Водитель, 48-летний житель Винницкой области, предоставил сопроводительные документы на груз, которые вызвали у правоохранителей сомнение относительно их достоверности и требовали дополнительной проверки", – говорится в сообщении.

 Для выяснения обстоятельств и происхождения груза транспортное средство и водитель переданы следственно-оперативной группе. Проводится дальнейшая проверка.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Луганская область, орех, Полиция Донбасса, фура
 
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