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Убийство "главного" луганского милиционера "приписали" майору ВСУ
Стало известно о задержании первого подозреваемого в убийстве "начальника народной милиции ЛНР" Олега Анащенко.
Об этом источник в "МГБ ЛНР" рассказал журналистам издания "Росбалт", новость сообщает "Пресса Украины".
Сообщается, что мужчина был задержан в "ЛНР" сразу по горячим следам, 5 февраля. "Спецслужбы ЛНР" провели спецоперацию по его аресту. Такую информацию подтвердили изданию и непосредственные участники реализованного плана-перехвата.
А задержанном, со слов источника, известно, что он является украинским офицером, "майором ВСУ". Он уже успел признаться в том, что устроил взрыв командующего армией луганских боевиков. На данном этапе "МГБ ЛНР" проводят розыскные мероприятия, чтобы арестовать его пособников в организации убийства.
Напомним, организацию взрыва автомобиля, в котором находился "начальник народной милиции ЛНР" Олег Анащенко, взяли на себя партизаны из Фронта освобождения Донбасса и Луганщины. Они записали видео, в котором берут на себя ответственность за его ликвидацию.
Фото: gromada.ks.ua/
Теги: Донбасс, Луганск, убийство, милиционеры, задержание, военный
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