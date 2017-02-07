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Архив - Луганская область

Убийство "главного" луганского милиционера "приписали" майору ВСУ

07.02.2017 08:11
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Убийство "главного" луганского милиционера "приписали" майору ВСУ

Стало известно о задержании первого подозреваемого в убийстве "начальника народной милиции ЛНР" Олега Анащенко.

Об этом источник в "МГБ ЛНР" рассказал журналистам издания "Росбалт", новость сообщает "Пресса Украины".

Сообщается, что мужчина был задержан в "ЛНР" сразу по горячим следам, 5 февраля. "Спецслужбы ЛНР" провели спецоперацию по его аресту. Такую информацию подтвердили изданию и непосредственные участники реализованного плана-перехвата.

А задержанном, со слов источника, известно, что он является украинским офицером, "майором ВСУ". Он уже успел признаться в том, что устроил взрыв командующего армией луганских боевиков. На данном этапе "МГБ ЛНР" проводят розыскные мероприятия, чтобы арестовать его пособников в организации убийства. 

Напомним, организацию взрыва автомобиля, в котором находился "начальник народной милиции ЛНР" Олег Анащенко, взяли на себя партизаны из Фронта освобождения Донбасса и Луганщины. Они записали видео, в котором берут на себя ответственность за его ликвидацию.


Фото: gromada.ks.ua/

Теги: Донбасс, Луганск, убийство, милиционеры, задержание, военный
 
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