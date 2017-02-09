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Оккупанты обстреляли Зановскую насосную станцию: 5 тыс человек остались без воды, - ЛОГА
Под обстрелами боевиков оказались важные инфраструктурные объекты Луганщины.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
"Минувшим вечером боевики предприняли обстрелы производственных сооружений Зановской насосной станции второго подъема. В результате атаки объект был обесточен, а без централизованного водоснабжения остались около 5000 жителей населенных пунктов Тошковка и Тошковка-1. В настоящее время продолжается оценка повреждений указанного инфраструктурного объекта", - сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.
Кроме того, за прошедшие сутки враг 25 раз нарушал "режим тишины", используя запрещенное минскими договоренностями оружие.
В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи города Попасная, сел Новозвановка, Новооолександривка и Троицкое 15 раз применялись 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных типов, зенитные установки, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В направлении сел Крымское и Лопаскино Новоайдарского района российско-террористические войска девять раз открывали огонь из 152-мм и 122-мм самоходных артиллерийских установок, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По укреплениям сил АТО вблизи села Малиновое Станично-Луганского района велся обстрел из 82-мм минометов.
"Несмотря на сильные морозы, российско-террористические войска продолжают циничные и агрессивные действия, которые имеет целью лишить мирных жителей Луганщины воды, тепла и электроэнергии. Подобную тактику боевики применяют и в Авдеевке, разрушая благосостояние, мир и покой наших граждан. Сейчас возле села Троицкое продолжаются оперативные действия спасателей и электриков", - отметили в ОГА.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, вода, ЛНР, оккупанты, насосная станция
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