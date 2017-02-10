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Бывший регионал Александр Ефремов показал журналистам свою камеру и пожаловался
Камера экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова расположена на третьем, последнем этаже Старобельского СИЗО. Местные "сидельцы" называют ее "пентхаузом". Окна камеры выходят в город.
Об этом говорится в сообщении "ТСН", который разместил видео посещения Ефремова в изоляторе.
Сообщается, что экс-регионал встретил журналистов одетым в теплую куртку, спортивные штаны и валенки.
Его камера – это четыре квадратных метра, на которых вместились двухэтажная кровать, умывальник, туалет, стол и полка с книгами. "Она рассчитана на двоих, но по нормативам она не выдержит двоих. Если здесь два человека, то одному надо лежать, а другому или уйти, или стоять", - сказал Ефремов.
Он пожаловался, что в камере даже руки некуда развести – ударишься или об нары, или в стену. "Сплю на нижних (нарах), подтягиваюсь на верхних, чтобы хоть как-то держать себя в форме", - признался он.
Ефремов заявил, что до Революции Достоинства Юлию Тимошенко содержалась в местах ограничения свободы с лучшими условиями. "Тимошенко где сидела? Она в больнице лежала, совсем в других условиях. А с напарницей когда сидела, у нее была другая камера. Моя камера очень влажная, утром окно запотевает. И практически ничего невозможно держать на подоконнике, потому что все продукты пропадают. А там – решетка, я пакетик пытался выставить, думаю, он там и останется", - посетовал Ефремов.
После обсуждений бытовых проблем Ефремов долго и критически говорил о своих преемниках, вспоминал Януковича и его бегство, признался, что поступок бывшего шефа его поразил. "Ты остаешься единственным, кто остался, тебе звонят из Кабинета министров те, кто не успел уехать, и просят объяснить, что происходит, а ты не можешь даже созвониться с первым лицом государства. Которое должно бы позвонить и сказать: черт, дьявол , но ситуация такова", - сказал экс-лидер фракции Партии регионов.
О расстреле Небесной Сотни он говорить отказался, потому что все сказанное на эту тему могут использовать против него. Ефремов уточнил, что допрос относительно событий Майдана у него был только один. Теперь же он думает только о последнем уголовном производстве, где его называют предателем и террористом. "Я сном и духом не знал, что происходит, а на меня это все повесили", - заявил экс-регионал.
В Старобельское СИЗО Ефремова перевели месяц назад, и за это время бывшие соратники и однопартийцы его здесь ни разу не навестили. Но он не обижается – говорит, кое-кто имеет на то уважительные причины. "Если брать мэров городов, руководителей советов, директоров предприятий, то они сидят тут по камерам. А если говорить о тех, кто был в Верховной Раде, то нет, вряд ли", - сказал политик.
Напомним, что в конце ноября срок содержания под стражей для экс-руководителя фракции Партии регионов продлен на два месяца, до 22 января 2017 года. Позже суд продлил его арест до 17 марта.
Фото: https://ru.tsn.ua/
Теги: Донбасс, камера, тюрьма, журналисты, Ефремов, жалобы
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