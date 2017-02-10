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В "ЛНР" планируют национализировать бизнес Ахметова
Главарь "ЛНР" Плотницкий назвал ряд предприятий, в том числе ДТЭК "Свердловантрацит", ДТЭК "Ровенькиантрацит" и ПАО "Краснодонуголь", принадлежащие украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, которых может коснуться национализация, сообщают сепаратистские СМИ.
Так называемый "парламент ЛНР" в пятницу рассмотрел и принял в первом чтении проект о внесении изменений в закон "О налоговой системе". Согласно данному законопроекту, все предприятия, работающие на территории республики, но не зарегистрированные в ЛНР, будут национализированы.
"Мы очень долго и терпеливо мирились с нахождением на нашей территории нерезидентов (юридических лиц, физических лиц – предпринимателей), которые, не признавая республику, осуществляя хозяйственную деятельность на нашей земле, используя ее недра, трудовые ресурсы, обогащались сами и обогащали Украину", — заявил главарь ЛНР.
Он подчеркнул, что ранее в ЛНР неоднократно заявляли, что не будут мириться с подобной ситуацией. По его словам, позже 31 марта 2017 года предприятия, которые уже работают в республике, не смогут узаконить свою деятельность. Плотницкий подчеркнул, что "республика никогда не пустит на свою землю тех, кто участвовал, оказывал содействие, пособничество в вооруженной агрессии против ЛНР".
Главарь ЛНР считает, что депутаты парламента "сделали первый шаг к разрешению сложной и нужной задачи".
Фото: https://www.google.com.ua
Теги: Донбасс, Ахметов , бизнес, ЛНР, национализация, Плотницкий
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