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Архив - Луганская область

В оккупированном Стаханове из-за взрыва газа в многоэтажке погибла женщина

10.02.2017 07:00
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В оккупированном Стаханове из-за взрыва газа в многоэтажке погибла женщина

На оккупированной территории в Стаханове в многоэтажном доме на улице 70 лет Октября вчера, 8 февраля произошел взрыв газа. В результате инцидента погибла женщина, еще три человека получили ожоги.

Об этом сообщило издание "Новости Донбасса", со ссылкой на так называемое "МЧС ЛНР".

После взрыва в квартире начался пожар.

"Как удалось выяснить, в квартире № 46 отсутствовало отопление, для обогрева использовалась газовая плита, работали две конфорки. В какой-то момент прогремел взрыв, в результате которого 55-летняя женщина погибла. Двое мужчин и женщина получили ожоги разной степени. Всех спасенных госпитализировали в отделение хирургии центральной городской многопрофильной больницы", –  процитировало издание "ведомство".

Сообщается, что в результате взрыва и пожара две квартиры в доме уже не пригодны для проживания.


Фото: novosti.dn.ua

Теги: Донбасс, Стаханов, взрыв, газ, гибель
 
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