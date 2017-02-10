В оккупированном Стаханове из-за взрыва газа в многоэтажке погибла женщина

10.02.2017 07:00

На оккупированной территории в Стаханове в многоэтажном доме на улице 70 лет Октября вчера, 8 февраля произошел взрыв газа. В результате инцидента погибла женщина, еще три человека получили ожоги.

Об этом сообщило издание "Новости Донбасса", со ссылкой на так называемое "МЧС ЛНР".

После взрыва в квартире начался пожар.

"Как удалось выяснить, в квартире № 46 отсутствовало отопление, для обогрева использовалась газовая плита, работали две конфорки. В какой-то момент прогремел взрыв, в результате которого 55-летняя женщина погибла. Двое мужчин и женщина получили ожоги разной степени. Всех спасенных госпитализировали в отделение хирургии центральной городской многопрофильной больницы", – процитировало издание "ведомство".

Сообщается, что в результате взрыва и пожара две квартиры в доме уже не пригодны для проживания.