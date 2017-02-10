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Архив - Луганская область

"Власти ЛНР" просят Россию признать документы, выданные нотариусами «республики»

10.02.2017 11:54
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"Власти ЛНР" просят Россию признать документы, выданные нотариусами «республики»

По данным группы "Информационное сопротивление" "министерство юстиции ЛНР" для легитимизации своих полномочий на территории оккупированных районов Луганской области, подготовило письмо в министерства регионального развития и юстиции РФ с просьбой обеспечить признание в РФ документов, выданных нотариусами "ЛНР".

Также, отмечается, что "минюст" планирует направить министерствам РФ соответствующие образцы печатей, специальных бланков, списки нотариусов.


Фото: hronika.info

Теги: Россия, Донбасс, документы, нотариус, ЛНР
 
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