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Архив - Луганская область

Чиновник "ЛНР" обвинил бойцов ВСУ в мародерстве

11.02.2017 21:59
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Чиновник "ЛНР" обвинил бойцов ВСУ в мародерстве

В населенных пунктах вблизи линии соприкосновения на Донбассе украинские военнослужащие занимают дома мирных граждан.

Об этом заявил так называемый представитель «Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко, новость передает «Пресса Украины».

По его словам, местные жители Попасной донесли информацию о том, что бойцы второго батальона 24 бригады ВСУ занимаются мародерством и занимают жилые помещения в районе указанного населенного пункта. При этом Марочко сообщил, что на сегодняшний день полиция имеет 15 заявлений по данным фактам.

Вместе с тем Марочко добавил, что сведения о мародерстве и незаконном занятии жилых помещений содержатся в отчетах наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающих в зоне вооруженного конфликта.

«Так в отчете Миссии от 10 февраля 2017 года говорится о двух частных домах населенного пункта Малиновое Станично-Луганского района, занятых военнослужащими ВСУ», - подытожил он.


Фото: uapress.info

Теги: Донбасс, война, мародер, обвинение, ВСУ
 
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