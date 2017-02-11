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ФСБ России анонимно опрашивает жителей оккупированного Донбасса об отношении к Захарченко
11.02.2017 15:28
Анонимные телефонные опросы жителей оккупированной территории Донецкой области проводят сотрудники Федеральной службы безопасности России в Донбассе под видом представителей местных СМИ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"ФСБ РФ под видом представителей местных СМИ осуществляется анонимный телефонный опрос населения временно оккупированных территорий Донецкой области относительно личного отношения к главе т.н. ДНР А.Захарченко и его методов управленческой деятельности", - говорится в сообщении.
"ФСБ РФ под видом представителей местных СМИ осуществляется анонимный телефонный опрос населения временно оккупированных территорий Донецкой области относительно личного отношения к главе т.н. ДНР А.Захарченко и его методов управленческой деятельности", - говорится в сообщении.
Фото: https://politeka.net/
Теги: Донбасс, отношения, опрос, житейская история, ДНР, Захарченко
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