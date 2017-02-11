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Архив - Луганская область

Не вышли на связь разведчики ВСУ в Луганской области

11.02.2017 17:02
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Не вышли на связь разведчики ВСУ в Луганской области

На связь не вышли военные одного из разведывательных подразделений ВСУ, которые вышли на задание. Об этом сообщает оперативно-тактическое группирование Луганск на странице в Facebook. 

Группа военных вела наблюдение за противником на переднем краю позиций сил АТО. 

В условленное время военные не вышли на связь. 

Сейчас их ищут и выясняют обстоятельства происшествия.  


Фото: news.liga.net/

Теги: Донбасс, разведка, связь, задачи
 
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