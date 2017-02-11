Не вышли на связь разведчики ВСУ в Луганской области

11.02.2017 17:02

На связь не вышли военные одного из разведывательных подразделений ВСУ, которые вышли на задание. Об этом сообщает оперативно-тактическое группирование Луганск на странице в Facebook.

Группа военных вела наблюдение за противником на переднем краю позиций сил АТО.

В условленное время военные не вышли на связь.

Сейчас их ищут и выясняют обстоятельства происшествия.