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Не вышли на связь разведчики ВСУ в Луганской области
11.02.2017 17:02
На связь не вышли военные одного из разведывательных подразделений ВСУ, которые вышли на задание. Об этом сообщает оперативно-тактическое группирование Луганск на странице в Facebook.
Группа военных вела наблюдение за противником на переднем краю позиций сил АТО.
В условленное время военные не вышли на связь.
Сейчас их ищут и выясняют обстоятельства происшествия.
Фото: news.liga.net/
Теги: Донбасс, разведка, связь, задачи
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