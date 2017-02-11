В Счастье прогремел мощный взрыв, часть города осталась без света

11.02.2017 21:02

В Счастье (Луганская область) прогремел мощный взрыв. Об этом на своей странице в социальной сети пишет волонтер Мирослав Гай.

«В районе ТЕЦ в Счастье был какой то взрыв. Возможно прилет. Никто еще точно ничего не понимает, что произошло», — говорится в сообщении.

«В старом городе пропал свет. Держу с людьми связь. Будут подробности — напишу», — написал волонтер.

В социальных сетях сообщают о тяжелом взрыве, после которого произошли сбои с электроэнергией. Дополнительных подробностей в настоящее время нет.