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В Счастье прогремел мощный взрыв, часть города осталась без света
11.02.2017 21:02
В Счастье (Луганская область) прогремел мощный взрыв. Об этом на своей странице в социальной сети пишет волонтер Мирослав Гай.
«В районе ТЕЦ в Счастье был какой то взрыв. Возможно прилет. Никто еще точно ничего не понимает, что произошло», — говорится в сообщении.
«В старом городе пропал свет. Держу с людьми связь. Будут подробности — напишу», — написал волонтер.
В социальных сетях сообщают о тяжелом взрыве, после которого произошли сбои с электроэнергией. Дополнительных подробностей в настоящее время нет.
Фото: cxid.info/
Теги: Донбасс, Счастье, электричество, взрыв
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