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В Луганской области был убит мужчина
Вчера, 11 февраля в Луганской области полиция обнаружила мужчину, которого в ходе пьяной ссоры убили члены его семьи. Об этом сообщает Патрульная полиция Северодонецка, Лисичанска и Рубежного в публикации на Фейсбуке.
Вчера, в 9:50 патрульные получили вызов на улицу Шевченко, где по словам заявителя, находится человек без признаков жизни.
На месте происшествия инспекторы обнаружили тело 58-летнего мужчины с колотой раной в области груди. В одной из комнат стражи порядка задержали сына и его сожительницу, в другой – жену погибшего.
Оказалось, что у присутствующих лиц при употреблении алкогольных напитков возник конфликт на материальном почве. Из-за этого один из них нанес удар ножом главе семейства. Вину за смерть мужчины каждый из задержанных переводил на другого.
Кто именно нанес смертельное ранение мужчине, будет выяснять следственно-оперативная группа.
Источник farwater.net
Теги: Донбасс, убийство, Луганская область, патрульная полиция
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