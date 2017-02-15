- В Луганске детей заставляют писать письма боевикам20:42
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- Россия готовит новое обострение в Донбассе: СМИ узнали о планируемой пакости13:45
- Блокада остановила один из крупнейших заводов Донбасса11:40
- Боевики 52 раза за сутки обстреляли позиции сил АТО10:40
- Еврокомиссар по гуманитарным вопросам на следующей неделе посетит Донбасс21:39
- Трамп очікує від Кремля повернення Криму Україні 21:25
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект21:14
- Блокада Донбасса: политика или "наезд" на бизнес Ахметова? 20:46
- Алчевский меткомбинат приостановил работу20:11
В Луганске детей заставляют писать письма боевикам
Жители оккупированного Луганска жалуются, что на так называемых "уроках мужества" их детей "пичкают" пропагандой и заставляют писать письма боевикам.
О том, как прошел один из таких уроков описал в твиттере блогер известный как mr-n.
Орфография и стиль автора публикуются без изменений:
"Сегодня в Луганске для детей проводили "уроки мужества" Это, извините, пиздец. Орки на уроках, рассказы раненых "ополченцев" , фильмы с Турчиновым и "злой Украиной", рассказы о величии рашки, рассказы о злых украх которые ни с того ни с сего бомбят мирные города бамаса Раненый орк нес хрень о том как он гордился первым танком лыныры, как все вот-вот расцветет. Короче пиздец. Самый хит - детей заставляют писать письма оркам на фронт. И склад. треугольником. На вопрос "а если я не хочу"-ответ "тебя никто не спрашивает - это не манная каша", - говорится в сообщении.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, Луганск, дети, письмо, боевики
- В Луганске детей заставляют писать письма боевикам20:42
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- В Донецке начался митинг против ОБСЕ17:58
- Подходы к светофорам в Мариуполе вымостят специальной тактильной плиткой для слабовидящих17:20
- Мариупольский Горводоканал хочет поднять тарифы на свои услуги16:05
- Разминировать дорогу на Мариуполь боевики не планируют 15:30
- Сотрудник исправительного центра в Мариуполе шил рукавицы на краденом оборудовании 14:25
- В Донецке закрыли тренировочную базу "Шахтера"14:15
- Россия готовит новое обострение в Донбассе: СМИ узнали о планируемой пакости13:45
- Блокада остановила один из крупнейших заводов Донбасса11:40
- В Луганске детей заставляют писать письма боевикам20:42
- Белорусы готовятся к российской агрессии20:25
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- В Казахстане боевой вертолет сел на автодорогу, чтобы спросить у водителей дальнобойщиков куда им лететь. ВИДЕО 19:40
- Гройсман рассказал, из-за кого украинцы получают шокирующие платежки19:20
- Как украинцы будут бороться с подорожанием водки19:00
- Отношение к бойцам ВСУ хуже чем к скоту. ВИДЕО18:23
- В Донецке начался митинг против ОБСЕ17:58
- Проблема Донбасса: «договорняки» с Трампом о санкциях и возможности для Украины17:42
- Подходы к светофорам в Мариуполе вымостят специальной тактильной плиткой для слабовидящих17:20
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- Проблема Донбасса: «договорняки» с Трампом о санкциях и возможности для Украины17:42
- Украине следует признать провал евроинтеграции11:00
- Трамп ожидает от России возврата Крыма08:53
- 1000 доларів кожному за просто так...07:53
- Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод16:37
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Украина получила страшное предупреждение из России
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию