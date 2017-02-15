В Луганске детей заставляют писать письма боевикам

15.02.2017 20:42

Жители оккупированного Луганска жалуются, что на так называемых "уроках мужества" их детей "пичкают" пропагандой и заставляют писать письма боевикам.

О том, как прошел один из таких уроков описал в твиттере блогер известный как mr-n.

Орфография и стиль автора публикуются без изменений:

"Сегодня в Луганске для детей проводили "уроки мужества" Это, извините, пиздец. Орки на уроках, рассказы раненых "ополченцев" , фильмы с Турчиновым и "злой Украиной", рассказы о величии рашки, рассказы о злых украх которые ни с того ни с сего бомбят мирные города бамаса Раненый орк нес хрень о том как он гордился первым танком лыныры, как все вот-вот расцветет. Короче пиздец. Самый хит - детей заставляют писать письма оркам на фронт. И склад. треугольником. На вопрос "а если я не хочу"-ответ "тебя никто не спрашивает - это не манная каша", - говорится в сообщении.

Источник Трибун.