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Жительница оккупированной Луганщины пострадала от российских "защитников"
17.02.2017 12:45
Российские военные в Донбассе ограбили, избили и пытались изнасиловать жительницу оккупированной боевиками "ЛНР" территории Луганской области, сообщили в Главном Управлении разведки Минобороны Украины.
"15 февраля арестовали четырех военнослужащих 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ, которые ограбили местную жительницу, нанесли ей телесные повреждения и пытались изнасиловать", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, избиение, изнасилование, военные, ЛНР, грабеж
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