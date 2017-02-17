Жительница оккупированной Луганщины пострадала от российских "защитников"

17.02.2017 12:45

Российские военные в Донбассе ограбили, избили и пытались изнасиловать жительницу оккупированной боевиками "ЛНР" территории Луганской области, сообщили в Главном Управлении разведки Минобороны Украины.

"15 февраля арестовали четырех военнослужащих 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ, которые ограбили местную жительницу, нанесли ей телесные повреждения и пытались изнасиловать", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.



