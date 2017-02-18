Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Боевики "ЛНР" заняли позиции в "серой зоне" и уже основательно обустроились

18.02.2017 14:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики "ЛНР" заняли позиции в "серой зоне" и уже основательно обустроились

Боевики «ЛНР» заняли населенный пункт Новоалександровка находящийся в «серой зоне» и уже обустроили огневые позиции в покинутых домах, сообщает ТСН.

Отмечается, что позиции боевиков находятся по соседству с домами, в которых живут мирные жители, в том числе и семьи с детьми.

По данным ВСУ боевики регулярно нарушают режим тишины: «За вчерашний день работали три снайпера с разных точек. Это не первый раз, еще раньше, как мы сюда заехали, были завезены на ту сторону с разных разведшкол снайперы, так они учились на нас».


Фото: www.vesti.ru

Теги: Донбасс, поза, ЛНР, боевики, серая зона
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх