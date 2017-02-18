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Боевики "ЛНР" заняли позиции в "серой зоне" и уже основательно обустроились
18.02.2017 14:57
Боевики «ЛНР» заняли населенный пункт Новоалександровка находящийся в «серой зоне» и уже обустроили огневые позиции в покинутых домах, сообщает ТСН.
Отмечается, что позиции боевиков находятся по соседству с домами, в которых живут мирные жители, в том числе и семьи с детьми.
По данным ВСУ боевики регулярно нарушают режим тишины: «За вчерашний день работали три снайпера с разных точек. Это не первый раз, еще раньше, как мы сюда заехали, были завезены на ту сторону с разных разведшкол снайперы, так они учились на нас».
Фото: www.vesti.ru
Теги: Донбасс, поза, ЛНР, боевики, серая зона
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