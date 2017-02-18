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Горловский депутат Крикуленко ("Беня") сложил полномочия в " парламенте ДНР"
Горловский депутат от "ДНР" Юрий Крикуленко, владеющий ночным клубом "Бермуды", вышел из состава депутатов незаконной республики. Он написал заявление по собственному желанию. Об этом сообщается на его сайте "Горловка. тудей". Причина не объясняется.
Местный аналитик, скорее всего стронник "ДНР", Алексей Петров в нескольких предложениях в facebook охарактеризовал весь жизненный путь отставника.
"Ух,сегодня день хороший...Пост для Дончан-Горловчан...Вот оно чё Михалыч...Юрий Алексеевич Крикуленко, блатная кличка-Беня. Депутат,которого никто не выбирал от Горловки в ОД "Свободный Донбасс". Депутат при укр власти с непогашеной судимостью..подозревался в убийстве,очень уважаемого человека. Владелец ночного клуба в Горловке-"Бермуды",сложил свои депутатские полномочия.Ну разве это не повод для радости? Зато с какой нежностью пишет об нём его собственная газета..
.Крикуленко Юрий Алексеевич сложил свои полномочия депутата в первом созыве Народного Совета ДНР
Как стало известно, депутат Народного Совета первого созыва Донецкой Народной Республики Крикуленко Юрий Алексеевич, выдвинутый от города Горловка, сегодня, 16 февраля 2017 года, сложил свои полномочия, написав заявление об уходе по собственному желанию. По каким причинам пока не известно.
Напомним, что Юрий Алексеевич являлся депутатом Народного Совета ДНР с момента образования Донецкой Народной Республики и работал над ее становлением и образованием. Являлся заместителем председателя фракции "Свободный Донбасс", работал в комитете торговли и промышленности. Разработал законопроект изменений в законе о лицензировании продления действия Украинских лицензий..
Я ж так понимаю, за депутата бы больше дали?", - говорится в посте.
Пользователи Петрова откликнулись на эту новость: "Денег уже хватит,можно и валить.....", "Ну видишь, СД таки чистит ряды", "Так при украинской власти люди с судимостью были уыважаемы в обществе. Тот же Батя".
Фото: gorlovka.ua
Теги: Донбасс, депутат, Горловка, полнота, ДНР
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