Плотницкий рассыпался в благодарностях Путину и заявил, что "республика" состоялась как государство

18.02.2017 22:36

Сегодня, 18 февраля 2017 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил, что признание Россией паспортов «ЛДНР» является очередным доказательством того, что «республика» состоялась как государство, сообщают сепаратистские СМИ.

В частности, он подчеркнул: «Решение Владимира Путина — яркая иллюстрация того, кто именно для нас является братским народом. От себя лично и от лица всех граждан Луганской Народной Республики выражаю искреннюю благодарность Президенту Российской Федерации за признание документов нашего государства. Мы верим, что наше будущее неразрывно связано с Россией, мы — неотъемлемая часть Русского мира и подписание данного документа — тому подтверждение».