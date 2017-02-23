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Луценко назвав дату суду на Януковичем

23.02.2017 13:10
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Луценко назвав дату суду на Януковичем

Суд у справі про державну зраду над екс-президентом Віктором Януковичем може початися 10 березня 2017 року

Про це пише “РБК-Україна“, посилаючись на заяву генерального прокурора Юрія Луценка у Верховній Раді.

Генеральний прокурор виступив в Раді з клопотанням: дозволити продовжити термін досудового розслідування у справі колишнього президента.

“Я б дуже вас просив підтримати запропонований законопроект в першому читанні і в цілому. Це дозволить почати суд над Януковичем за звинуваченням у державній зраді 10 березня. І в наступні місяці продовжити цю діяльність”, – сказав Луценко.

Слід зазначити, що, як раніше повідомлялося, Верховна Рада може дозволити продовження терміну досудового розслідування особливо тяжких злочинів.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, Луценко, суд, Янукович
 
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