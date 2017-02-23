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Луценко назвав дату суду на Януковичем
Суд у справі про державну зраду над екс-президентом Віктором Януковичем може початися 10 березня 2017 року
Про це пише “РБК-Україна“, посилаючись на заяву генерального прокурора Юрія Луценка у Верховній Раді.
Генеральний прокурор виступив в Раді з клопотанням: дозволити продовжити термін досудового розслідування у справі колишнього президента.
“Я б дуже вас просив підтримати запропонований законопроект в першому читанні і в цілому. Це дозволить почати суд над Януковичем за звинуваченням у державній зраді 10 березня. І в наступні місяці продовжити цю діяльність”, – сказав Луценко.
Слід зазначити, що, як раніше повідомлялося, Верховна Рада може дозволити продовження терміну досудового розслідування особливо тяжких злочинів.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Луценко, суд, Янукович
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