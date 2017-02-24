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Боевики перебрасывают "Смерчи" в целях внезапной провокации на выбранном участке фронта
24.02.2017 10:44
Между Луганском и авто-развязкой южнее населенного пункта Роскошное зафиксирована переброска в затентованном виде 2-х единиц 300-мм РСЗО 9К58 "Смерч". Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.
Также в составе колонны наблюдались транспортно-заряжающие машины, 1 ед. БТР-80, 2 гражданских джипа, 1 УАЗ-469 и 1 российская бронемашина ГАЗ-233014 "Тигр" (возможно, командно-штабная машина (КШМ) Р-145БМА "Тигр").
В момент фиксации техника передвигалась по направлению на юго-запад, в сторону Лутугино. Переброска происходила в сумерках, движение гражданского транспорта на некоторых участках трассы при этом ограничивалось временными знаками "дорожные работы".
"Не исключена возможность переброски данной техники в так называемые "Лутугинские лагеря" в учебных целях.
Однако не исключается и возможность переброски этих двух установок РСЗО "Смерч" далее на запад (например, в район Старобешево или на участок Шахтёрск – Харцызск). Учитывая тот факт, что "Смерчи" в составе "1-го АК ДНР" (район Макеевка – Горловка) находятся под наблюдением украинской разведки, перемещение этого подразделения РСЗО возможно в целях внезапной провокации на заранее выбранном участке (или по цели)", - сказано в сообщении.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Луганск, Шахтерск, ЛНР, боевики, военная техника, переаттестация
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