Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Боевики перебрасывают "Смерчи" в целях внезапной провокации на выбранном участке фронта

24.02.2017 10:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики перебрасывают "Смерчи" в целях внезапной провокации на выбранном участке фронта
Между Луганском и авто-развязкой южнее населенного пункта Роскошное зафиксирована переброска в затентованном виде 2-х единиц 300-мм РСЗО 9К58 "Смерч". Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.
Также в составе колонны наблюдались транспортно-заряжающие машины, 1 ед. БТР-80, 2 гражданских джипа, 1 УАЗ-469 и 1 российская бронемашина ГАЗ-233014 "Тигр" (возможно, командно-штабная машина (КШМ) Р-145БМА "Тигр").
 
В момент фиксации техника передвигалась по направлению на юго-запад, в сторону Лутугино. Переброска происходила в сумерках, движение гражданского транспорта на некоторых участках трассы при этом ограничивалось временными знаками "дорожные работы".
 
"Не исключена возможность переброски данной техники в так называемые "Лутугинские лагеря" в учебных целях.
Однако не исключается и возможность переброски этих двух установок РСЗО "Смерч" далее на запад (например, в район Старобешево или на участок Шахтёрск – Харцызск). Учитывая тот факт, что "Смерчи" в составе "1-го АК ДНР" (район Макеевка – Горловка) находятся под наблюдением украинской разведки, перемещение этого подразделения РСЗО возможно в целях внезапной провокации на заранее выбранном участке (или по цели)", - сказано в сообщении.
 

Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Луганск, Шахтерск, ЛНР, боевики, военная техника, переаттестация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх